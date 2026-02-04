【きょうから】ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」第2弾 ボリュームたっぷり鶏唐揚の“ばくだんおにぎり”が登場
「ローソンストア100」は、ストアコンセプトの「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環で、1月28日から2月24日までの4週間、「デカ盛りチャレンジ」を実施している。
【写真】ボリュームすごい！『トリプルタルタルハンバーグサンド』
同企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組み。具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を週替わりで発売する。
また、ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップし、手に取りやすさを重視している。
■デカ盛りチャレンジ 第1弾（1月28日〜2月3日）
『鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当』538円
鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた、主菜のボリューム感を楽しめる弁当。
『黒糖パン』138円
黒糖風味のパンをふんわり焼き上げ、アイシングをかけた。黒糖のやさしい甘さとコクに包まれる味わい。
『ダブルてりやきバーガー』171円
ハンバーグを2枚サンドした、食べ応え大満足のてりやきバーガー。
『レーズンクリームサンド』171円
さっくりとした大判のクッキーで、レーズンとクリームをサンド。甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセント。
■デカ盛りチャレンジ 第2弾（2月4日〜2月10日）
『ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ』200円
サイズアップした鶏唐揚をサンドし、マヨネーズでコクを加えた食べ応えのあるおにぎり。
『トリプルタルタルハンバーグサンド』278円
ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめる。
『コーンマヨ＆ツナマヨ』135円
コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピングした、ボリューミーで食べ応えのあるパン。
『クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り』214円
なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせ、満足感のあるデザートに仕上げた。
■デカ盛りチャレンジ 第3弾（2月11日〜2月17日）
『たっぷりジューシーハムサンド』298円
ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで食べ進めやすい仕立て。
『カスタードデニッシュ』149円
カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュ。
『ダブルフィッシュバーガー』181円
タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンドした、食べ応えのあるフィッシュバーガー。
『デカ盛り 苺クレープ』192円
たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻き込んだ。甘酸っぱい苺ソースがアクセント。
■デカ盛りチャレンジ 第4弾（2月18日〜2月24日）
『大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）』538円
サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感がある弁当。
『ショコラブール』149円
チョコ風味のブールパン。ふわふわ食感で、大きくても食べきりやすい軽い食べ応え。
『デカ盛りプリン』214円
昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズに。レトロな味わいの王道プリン。
『デカ盛りみたらし団子』108円
ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子。1本でお腹大満足の逸品。
※一部商品抜粋
※価格は全て税込
【写真】ボリュームすごい！『トリプルタルタルハンバーグサンド』
同企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組み。具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を週替わりで発売する。
■デカ盛りチャレンジ 第1弾（1月28日〜2月3日）
『鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当』538円
鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた、主菜のボリューム感を楽しめる弁当。
『黒糖パン』138円
黒糖風味のパンをふんわり焼き上げ、アイシングをかけた。黒糖のやさしい甘さとコクに包まれる味わい。
『ダブルてりやきバーガー』171円
ハンバーグを2枚サンドした、食べ応え大満足のてりやきバーガー。
『レーズンクリームサンド』171円
さっくりとした大判のクッキーで、レーズンとクリームをサンド。甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセント。
■デカ盛りチャレンジ 第2弾（2月4日〜2月10日）
『ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ』200円
サイズアップした鶏唐揚をサンドし、マヨネーズでコクを加えた食べ応えのあるおにぎり。
『トリプルタルタルハンバーグサンド』278円
ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめる。
『コーンマヨ＆ツナマヨ』135円
コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピングした、ボリューミーで食べ応えのあるパン。
『クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り』214円
なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせ、満足感のあるデザートに仕上げた。
■デカ盛りチャレンジ 第3弾（2月11日〜2月17日）
『たっぷりジューシーハムサンド』298円
ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで食べ進めやすい仕立て。
『カスタードデニッシュ』149円
カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュ。
『ダブルフィッシュバーガー』181円
タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンドした、食べ応えのあるフィッシュバーガー。
『デカ盛り 苺クレープ』192円
たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻き込んだ。甘酸っぱい苺ソースがアクセント。
■デカ盛りチャレンジ 第4弾（2月18日〜2月24日）
『大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）』538円
サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感がある弁当。
『ショコラブール』149円
チョコ風味のブールパン。ふわふわ食感で、大きくても食べきりやすい軽い食べ応え。
『デカ盛りプリン』214円
昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズに。レトロな味わいの王道プリン。
『デカ盛りみたらし団子』108円
ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子。1本でお腹大満足の逸品。
※一部商品抜粋
※価格は全て税込