便秘はストレッチで解消できる！出口をまっすぐにする「直腸ストレッチ」とお腹を刺激する「肝腸マッサージ」

「便秘の原因は食事やストレスだけでなく“出口”にあることも多いです。



ホースの出口が折れ曲がっていると水の出が悪くなるのと同じで、便も直腸が曲がっていてはスッキリ出ません。詰まりを解消するには直腸を真っすぐにする必要があります」

こう話すのは、柔道整復師として体の不調を「姿勢」と「骨格」のゆがみを矯正することで治してきたアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長だ。

後傾してしまった骨盤を立てたり、トイレに座る姿勢を改善することで直腸の圧迫を解消し、腹筋に力が入り、スッキリ気持ちよく出すことができるという。

お通じに役立つ5つの体操とトイレの座り方を高林院長に教えてもらった。

「考える人」のポーズ

最初に、洋式トイレの座り方を確認しよう。

便座に座る時は姿勢よく直角に座るのではなく、ロダンの彫刻で有名な「考える人」のような前かがみ姿勢をとると便通が良くなるという。

これは介護の現場でも実践されていることで、上半身を35度の角度まで前傾させると、直腸が真っすぐになり排便をコントロールする肛門括約筋も緩んで便が出やすくなるというのだ。

排便に必要なのは真っすぐな「直腸」と押し出すための「腹筋」。

快適なお通じがつき、腹筋も鍛えられる「直腸ストレッチ」と、お腹をマッサージして腸の動きを活発にする「肝腸マッサージ」など5つの動きを紹介する。

直腸ストレッチは朝起きてコップ1杯（約200ミリリットル）の水を飲んでから行おう。



寝ている間に失った水分を補給できるのと同時に、胃が刺激を受け腸が動き出す「胃結腸反射」が起こり、腸の蠕動運動（ぜんどううんどう）が活発になるからだ。

骨盤を正す「直腸ストレッチ」

1つ目は、「4の字前屈」。

【4の字前屈】

（1）床に座って片方の足を真っすぐ前に伸ばし、反対の足を太ももの下でクロスさせて数字の「4」の形にする

（2）上体を前に倒して伸ばした足のつま先を両手でつかみ10秒キープ

（3）足を組み替えて同様に行う

太ももの裏を片方ずつ伸ばすことで、下方に引っ張られている骨盤を正しい位置に戻す。息は止めず自然に呼吸。体が硬くて足のつま先をつかめない場合はひざを軽く曲げて前屈する。

2つ目は、「ゴロ寝ゆりかご」。

【ゴロ寝ゆりかご】

（1）あおむけに寝て両足を上げてひざを直角に曲げる

（2）ひざの裏に両手をあてて全身を前後に10回揺らす

（3）両足を天井に向けて伸ばし、両手でふくらはぎの下をつかんで手前に引き寄せて10秒キープ

もも裏を伸ばしながら全身を前後に揺らすことで、排便に必要な“腹筋”も同時に鍛えることができる。

次は、腸の動きを活発にする2つのマッサージ。

1つ目は、“浣腸”のような効果が期待できる「肝腸マッサージ」だ。

“浣腸”効果の「肝腸マッサージ」

【肝腸マッサージ】

（1）あおむけに寝て両ひざを軽く曲げる

（2）右手を右の鼠径部（太もものつけ根の内側にある溝）、左手を左の肋骨の下端に当てる

（3）右手は右の肋骨下まで上にスライド、左手は左の鼠径部まで下にスライド。同時に1分間くり返す

これは大腸の動きに沿ったマッサージで、右手は「上行結腸」を下から上へ、左手は「下行結腸」を上から下にマッサージ。右の肋骨の下端には肝臓があり、腸と一緒に肝臓を刺激することで「天然の便秘薬」といわれる胆汁の分泌も促すことができる。

2つ目は、「ぬの字」マッサージ。

便秘に効くマッサージといえば、へそを中心に「の」の字を描くマッサージが有名だが、その効果をさらに強化したのが「ぬ」の字マッサージだ。

【ぬの字マッサージ】

（1）あおむけに寝て両ひざを軽く曲げる

（2）手のひらをお腹に軽く押し当てながら「ぬ」の字を描く

最後のくるりと回る「結び」のところを入念に行えば直腸をより刺激し、高い効果が期待できる。

お尻を刺激する「仙骨孔たたき」

仕上げは「仙骨孔たたき」。

腰の下にある「仙骨」という逆三角形の骨をこぶしで軽くたたくことで、体の後ろからも刺激を与える。

【仙骨孔たたき】

イスに座ってお尻の割れ目の左右をこぶしで同時に30秒たたく

仙骨の左右には「仙骨孔」という穴が縦に4つずつ開いている。そこから出ている仙骨神経は直腸や肛門の感覚や運動を支配している。刺激することで自然なお通じが促されることは柔道整復師の間ではよく知られた話なのだ。

高林院長は話す。

「快適な排便が実現すると脳内でエンドルフィンという幸福感や気分の高揚をもたらす神経伝達物質が分泌されることがわかっています。



また、免疫細胞の約7割は腸に存在しています。腸内環境を整えて便秘を解消することは全身の健康に直結するというわけです。薬に頼らずストレッチとマッサージのセルフケアで、快便生活を目指してください」

今回紹介した体操は、高林院長の著書『スッキリ出る！直腸ストレッチ』（CEメディアハウス）で詳しく説明されている。

高林孝光(たかばやし・たかみつ) アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。よみうりカルチャーセンター北千住で定期的に「健康講座」を開催。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「スッキリ出る！直腸ストレッチ」（CEメディアハウス）、「身長は伸びる！」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）などがある。