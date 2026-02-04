◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎）

2軍キャンプに参加している育成ドラフト1位の冨重英二郎投手が日テレジータスの取材に応じ、「楽しくキャンプを過ごせている」などと語りました。

冨重投手は神奈川フューチャードリームスからのドラフト指名。横須賀市で子ども時代を過ごしましたが、生まれたのは母親の実家がある宮崎の延岡あたりだったそう。そのため、実家で出されるご飯は宮崎の味で、「母親が作ったチキン南蛮が一番好きだった」と少し懐かしそうに語りました。

その宮崎の地で行われているキャンプでは順調に調整は進んでいて、「周りの人もレベルが高くて、みんなに追いつこう追いつこうって、頑張ってます」と一言。「目標になる人がたくさんいるので、そういう人を目標に頑張っていきたいと思います。ここからいろいろ（先輩方のピッチングを）見られると思うので、見ながら吸収していきたいと思います」と意気込みました。

また、少し人見知りだそうで、ファンには「一言でも声をかけてくれたらお話しできると思うので、たくさん声をかけてください」とお願いも。「自分のまっすぐは人と違って、不規則に変化するので、それで打ちとるのとキレのあるスライダーで三振を取れたらと思うので、応援よろしくお願いします」と笑顔で語りました。