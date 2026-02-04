阪神の秦雅夫オーナー（６８）が春季キャンプ第１クール最終日となった４日に宜野座村野球場で訓示を行った。

「昨シーズンの優勝はすでに過去のこと。今シーズンは前を向いて球団創設１００周年に向けて歴史を刻み続ける新たなチームに進化してほしい。ベテラン中堅、若手問わず常に競い合ってほしい。結果昨年に続いてセリーグの覇者となって、パリーグの覇者を倒して真の日本チャンピオンになることを期待している」

就任２年目となった藤川球児監督（４５）については「１年目でリーグ優勝成し遂げてくれて、見事に期待に応えてくれた。（連覇の）期待が大きい」と評価。

それでも日本シリーズでソフトバンクに敗れ、頂点を逃したことから「日本シリーズで勝ち切れなかった悔しさは監督自身誰よりも強いし、自らを顧みて反省してるところもあると思うんで。課題として捉えて、守りの野球で勝つという方針をさらに高いレベルで体現して、連覇実現してほしい」と伝えたと明かした。

メイングラウンドにはナインや首脳陣が一堂に会したが、前選手会長で副キャプテンの中野拓夢内野手（２９）は体調不良のため欠席となった。