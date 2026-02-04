昨年１２月にデビューしたＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．の新グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ（モアスター）」が「ＴＶｅｒ」でミラノ・コルティナオリンピックの大会期間中に配信されるハイライト番組「ミラノ・コルティナオリンピック『まいにち！キラッと！ハイライト』」のナビゲーターを務めることが発表された。

深夜から早朝に生まれた歓喜の瞬間を、約１０分に凝縮。日本勢のメダルシーンを中心とした競技ハイライト＆名場面を振り返る番組となっている。番組の進行を務めるのは、元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋氏で、ＭＯＲＥ ＳＴＡＲは「キラッとナビゲーター」として五輪の輝きやきらめきをナビゲートする。

ＭＯＲＥ ＳＴＡＲはアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」発の９人組アイドルグループで、デビュー曲「もっと、キラッと」のＭＶが公開から１か月を待たずに５０万回再生を突破するなど、注目されている。

ＭＯＲＥ ＳＴＡＲのメンバーは、日替わりで１名が出演。デビュー曲「もっと、キラッと」にちなみ、その日いちばん輝いた瞬間をピックアップする「キラッと！ハイライト！」など、さまざまなコーナーに挑戦する。また、「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」で活躍する他グループのメンバーも一部日程で出演予定だ。