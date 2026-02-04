辻希美「全然納得行かなかった」豪華節分弁当に絶賛相次ぐ「想像以上のクオリティ」「鬼の表情が可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/04】タレントの辻希美が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。節分に合わせて作った豪華な手作り弁当を公開した。
【写真】5児のママタレ「想像以上のクオリティ」鬼の顔モチーフの豪華節分弁当
3日に自身のYouTubeにて、節分にちなんだ弁当を家族の協力のもと作る様子を投稿していた辻。今回は「YouTubeのお弁当 なんか全然納得行かなかった」と悔しさを滲ませるコメントを添え、キッチンで仕上げた節分用の弁当を披露。赤と黒の弁当箱に、鬼の顔を模したそぼろご飯や、虎柄の薄焼き卵で巻いたおかず、ソーセージなどが詰め込まれたこだわりの仕上がりを載せている。
この投稿に、ファンからは「想像以上のクオリティ」「豪華で素敵」「これを作れるなんて尊敬します」「鬼の表情が可愛い」「子供たちが羨ましい」などの反響が寄せられている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「想像以上のクオリティ」鬼の顔モチーフの豪華節分弁当
◆辻希美、豪華な節分弁当を披露
3日に自身のYouTubeにて、節分にちなんだ弁当を家族の協力のもと作る様子を投稿していた辻。今回は「YouTubeのお弁当 なんか全然納得行かなかった」と悔しさを滲ませるコメントを添え、キッチンで仕上げた節分用の弁当を披露。赤と黒の弁当箱に、鬼の顔を模したそぼろご飯や、虎柄の薄焼き卵で巻いたおかず、ソーセージなどが詰め込まれたこだわりの仕上がりを載せている。
◆辻希美の節分弁当に反響
この投稿に、ファンからは「想像以上のクオリティ」「豪華で素敵」「これを作れるなんて尊敬します」「鬼の表情が可愛い」「子供たちが羨ましい」などの反響が寄せられている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】