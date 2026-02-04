1.汚れやニオイが残ったまま

猫は非常にきれい好きな動物です。長い時間排泄物が残ったままのトイレや、強いニオイがこもった状態になっていると、それだけで使いたくない場所になります。

特に尿や便のニオイが残っていると、猫はトイレを避けるようになり、排泄トラブルに発展してしまうのです。例えば、排泄自体を我慢するようになったり、別の場所でしてしまったりします。

飼い主が感じない程度のニオイだったとしても、嗅覚の鋭い猫にとっては不快に感じられることがあるので注意が必要です。

猫のストレスを軽減し、快適にトイレを使ってもらうために、毎日の排泄物の除去に加えて定期的な丸洗いや砂の入れ替えを行いましょう。清潔さを保つことは、猫の排泄リズムを守るうえでも重要です。

2. 落ち着かない場所に設置している

猫のトイレは静かで安心できる環境に設置しましょう。排泄中は無防備になるため、人の出入りが多い場所や、洗濯機やドアの音が頻繁にする場所は落ち着けないのです。

落ち着かない場所にトイレを設置してしまうと、排泄をしていても途中でやめてしまうことがあります。さらには、ストレスを感じてトイレ自体を避けるようになってしまう可能性も。

排泄を我慢する時間が長くなると、体への負担は大きなものになります。人間の生活動線から少し離れた場所に設置すると、安心して排泄できるようになり、排泄トラブルや健康への悪影響を防ぐことができるでしょう。

3.トイレや猫砂が合っていない

猫のトイレは、体の成長に合わせてサイズを変えることが大切です。体長に対してトイレのサイズが小さいと窮屈さからうまく排泄できず、トイレのふちに足をかけて排泄したり、空中をかく動作をするようになります。

また、足裏に違和感があるなど、猫砂の感触が合わない場合にも不満を感じます。砂が合わないとトイレ自体に入ろうとしなくなることもあり、排泄そのものを嫌がる原因にもなるほどです。

しかし、トイレや猫砂が合わないからと急に種類を変えると、戸惑ってしまう猫も少なくありません。見直しの際は、猫の様子を観察しながら少しずつ進めましょう。排せつした際の以前のトイレの砂を少し残しておいて、新しくしたものに少し加えても良いです。

4.トイレの数が足りていない

多頭飼育の場合や家が広い場合、設置しているトイレの数が少ないと、猫は強いストレスを感じます。目安としては「猫の頭数＋1個」の数を置くのが理想とされています。

他の猫の排泄物が残っていたり、ニオイが強く残っている場合、トイレを使いたくなくなり我慢や粗相の原因となります。また、1つのトイレを同じ猫が独占してしまったり、他の猫がトイレを安全だと思えなくなるといったトラブルが発生する可能性も。

トイレは家の中でも複数の場所に設置し、猫に選択肢を持たせることが重要です。

トイレ環境の悪化で起こる健康トラブルと改善策

先に紹介した「トイレ環境が悪い状態」が続くと、猫が排泄を我慢するようになり、膀胱炎や尿路結石などの健康トラブルを引き起こすことがあります。

また、便秘やストレスによる体調不良につながってしまうケースもあるため、トイレ環境のチェックや必要に応じた見直しが大切になるのです。排泄は毎日のことだからこそ、影響は小さくありません。

トイレ環境が起因の排泄トラブルの改善策として重要なのは、清潔な状態を保つことです。定期的な換気など、ニオイにも気を配りましょう。あわせて、設置場所の見直しや猫に合ったトイレと砂を選ぶことも必要です。

日頃から愛猫の排泄回数や様子を観察しておくと、小さな異変にも気付きやすくなります。健康管理の第一歩として、トイレ環境にも配慮してみましょう。

まとめ

猫がうんざりするトイレ環境は、粗相や排泄トラブルの原因になるだけでなく、放置しておくと健康問題につながることもあります。

ポイントは、清潔さを保つこと、設置場所の配慮、適切な数を用意すること、トイレと猫砂が猫に合っているか見極めることです。愛猫が「安心・快適」に使える環境を整えることが、飼い主としての務めであり、猫の健康を守るカギでもあります。

そして、愛猫の排泄の様子に異変がないか観察するようにし、小さな変化にも目を向け、早めに対応していきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)