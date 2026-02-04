1月25日、六代目山口組が84歳を迎えた司忍組長の誕生日会を愛知県にある傘下組織の敷地内で実施した。16時過ぎ、竹内照明若頭を筆頭に直参組長が親分の到着を出迎えに姿を現す。談笑ムードが続くなか、「見えました」の声が響くと周囲は緊張した空気に包まれた。【前後編の後編。前編から読む】

16時25分頃、司組長を乗せたベンツがガレージに流れ込む。扉が開けられ司組長が姿を見せるとマスコミ、警察が一斉にシャッターを切る。この日の司組長のコーディネートはブラウンのハットと赤いスカーフ、グレーのスーツ、サングラス。執行部と言葉を交わしながら、和やかな表情で会場入りした。実話誌記者が語る。

「例年なら誕生日を迎えた司組長に若頭が代表してお礼の言葉を伝え、司組長も直参組長に1年の抱負を込めたメッセージを伝えます。ここに世間を騒がす"七代目"や司組長の進退について言及があったかと注目が集まっていましたが、現状、そちらについてのコメントはなかったとされています」

17時40分頃、宴会が始まったようで会場の外にはカラオケを楽しむ声が聞こえてきた。昨年末の事始めでは換気のためか窓を開いていたが、この日は寒波と強風もあって窓は閉じられたまま。演歌中心の歌声が外に響くなか、取材陣も耳を凝らす。MCは「幹部で事務局長の篠原重則・若林組組長だろう。その手腕については司組長のお墨付きだともっぱらだ」（同前）とのことで、大きな歓声を得ていた。

今回、はっきり曲名がわかったのは

・河島英五「酒と泪と男と女」

・細川たかし「北酒場」

の2曲で、いずれも過去の山口組の宴会で披露されたことのある定番曲だった。コンパニオンは曲が終わるたびに「キャー」と歓声をあげ、直参組長とデュエットも披露していた。

警察は「高山相談役の健康状態」に強い関心

カラオケは1時間ほどで終わり、18時45分頃、執行部が司組長のお見送りで姿を見せた。お酒が入ったことで顔が赤くなった組長も多く見受けられた。司組長も頬を赤らめ、竹内若頭らと言葉を交わすなど和やかな様子だ。また、出迎えの時に姿を見せていなかった高山清司相談役も確認できた。警察関係者は高山相談役についてこう指摘する。

「かねてから健康状態について指摘されていて、警察もその挙動に注目していた。今回は乗車の際に補助を受けていたが、あくまで"万が一"に備えるという様子で依然眼光も鋭いまま。若頭から"相談役"になり、第一線を退いたように見えるが警察としては司組長以上に組織中枢を担っているという認識を崩していない」

普段は厳しい顔をみせること⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠が多い最高幹部もこの日は上機嫌で、報道陣に声掛けする組長も見受けられた。

一方的な終結宣言とはいえ10年間続いた抗争が終結し、2026年度は新たな船出──といきたいところだろうが、警察はいまも山口組を抗争中と変わらぬ強い警戒を見せ、特定抗争指定も再延長を続けている。

また、この日の数日前にも、司法は山口組に厳しい判決を下している。

「1月20日、大阪高裁は、家族名義のETCカードを使って不正に割引を受けたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた新井錠士・章友会会長の一審無罪判決を破棄しました。

ここ数年、複数の直参組長が同様の容疑で逮捕され係争中だが、新井会長は内縁の妻のカードを使用していたこともあり、唯一、一審無罪が下されていただけに関係者からは驚きの声が出ている。詐取した金額が数百円〜数千円であろうと厳しく追求し、こうした細かいところからも少しずつ組織の弱体化を狙っているのでしょう」（前出・実話誌記者）

昨年12月の事始めから続いていたお祝いムードもこの日で一区切り。日本最大の暴力団は2026年、どう動いていくのだろうか。

（了。前編から読む）