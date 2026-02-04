元乃木坂４６でタレント・高山一実のイメージ激変にフォロワーは驚いた。

４日までに自身のインスタグラムを更新し、撮影風景を動画で撮影。生足を出したショートパンツの衣装で、妖艶な表情をカメラに向けた。

フォロワーは「一瞬誰かわかんなかったよ」「え！？めっちゃｃｏｏｌ」「イメージが全然違って、笑って本人って気づいた」「誰だぁこの美人さんは。相変わらずの美脚ですね」「随分と色っぽくなりました」「なんかイメージ変わりましたね、めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「ずーさんイメージ違う」「パッと見かずみんって気づかなかった、いい意味で」「え、この人どなた」「アンニュイすぎて一瞬分かんなかった！けど笑顔がかずみんだ」「ええっ？？いめちぇん！大人の魅力」とびっくり。

また「ちょっと美人すぎやん」「マジか、可愛すぎんだろ」「えぇ女すぎる……」とほれぼれしていた。

プライベートでは２０２４年７月７日の七夕の日に、クイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰとの結婚を発表。事前に交際報道はなく、元トップアイドルとクイズＹｏｕＴｕｂｅｒという異色のカップルによる電撃発表は大きな話題を呼んだ。しかし２５年１２月に離婚を公表。電撃結婚からわずか１年半のスピード離婚となった。