BTSのリーダーRM（31）が、ユニークなコメントで復活を告知。2日に自身のインスタグラムに「BTS 4年ぶりに再び営業します」と投稿した。

韓国メディアのスポーツ京郷は4日「軍隊の空白から、完全体での復活を待ち望んでいたファンに送る一種の『営業再開予告状』と言える」と報じた。

同メディアは「これを見たネットユーザーからは『この日をずっと待っていた』「常連客がここにいます』『とても楽しみです』など、熱い反応が寄せられた」と伝えた。

所属事務所のビッグヒット・ミュージックは、BTSが3月20に5枚目のアルバム「ARIRANG（アリラン）」を発売すると公式に発表した。3年9か月という長い沈黙を破る今回の新作は、韓国を代表する民謡をタイトルに掲げ、チームのルーツとアイデンティティーを強調した。全14曲の収録曲には、メンバーが抱いた切なさと率直な感情が込められた言われている。

またこれに合わせ、ワールドツアーを実施。4月9日にソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場からスタートし、K−POP史上最大規模となる全79回の世界ツアーに突入する。東京ドームでは4月17、18日の2日間、開催される。来年も日本でコンサートを追加する予定だ。