ラッパーの呂布カルマが4日までにX（旧ツイッター）を更新。芸能界の“実態”について言及した。

未成年女性の性的人身売買罪で起訴され自殺した、富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する文書が公開されて騒ぎとなる中、呂布はXで「May_Romaめいろま」として知られる著述家の谷本真由美氏が「いいかい、子供は絶対に芸能に関わっちゃダメだ。モデル、アイドル、グラビア、歌、絶対ダメだ。あれは金持ちのおもちゃだよ。エプスタインファイルを読んでくれ。実態はあれだよ」と呼びかけた投稿を引用。「俺は芸能界に片足突っ込んでしばらく経つけど、マジで一度もそーゆーの感じた事ない。逆にどこまで行くとそーゆー世界に関われるのだろうか」とした上で、「つまりあるところにはあって無いところには無い。それは芸能界もそれ以外も変わらない。絶対では無い」と指摘した。

一方で「それでもアイドルがいくらでも代えの効く使い捨ての着せ替え人形だと言うのは同意で、子供にそれをやらせたがる親の気は知れない」ともつづり、「タレントに限らず一般人でも結局頭が悪いと搾取されるシステムは同じ」と私見を述べた。