女優の土屋太鳳（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。姉でタレントの土屋炎伽（33）と節分の豆まきに参加したことを明かし、姉妹ショットを披露した。

「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました そしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と3日に31歳の誕生日を迎えたことを報告し、「たくさんの方々に本当に本当に本当に、ありがとうございます 遠くから、近くから、いろいろな立場や距離や方法で見守ってくださる方々がいらっしゃるから毎日を送ることが出来ています」と感謝を記した。

また「2025年に引き続き 豊川稲荷東京別院節分会での節分会に姉と一緒に参加させていただくことが出来て、最高にあったかいパワーをいただきました 感謝の気持ちでいっぱいです」と自身と炎伽のかみしも姿の姉妹ショットをアップ。

「昨年は雪かもという予報で『お練り』が行われなかったのですが、今年はなんと、雲ひとつない快晴に恵まれてお練りにも参加することが出来ました まずは、節分会での姉との写真を いつも守ってくれている大切な大好きな姉と 一緒に福を呼ぶことが出来て本当に嬉しいです…」と振り返り、「どうか良い節分の夜を 福は内」と締めくくった。

土屋の投稿に、フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます 炎伽さんと太鳳ちゃん凄くお奇麗」「お2人ともとってもお美しいです」「美人姉妹仲良く素敵な一年にしてね」といった反響が寄せられている。