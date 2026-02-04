３日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、浪人して受験を勝ち抜いた著名人が集合。「年１７万円」という破格の予備校で神戸大に合格したお笑い芸人が合格した理由を明かした。

浪人を経て有名大に合格した著名人が集合する中で１浪で国立の神戸大に合格したのがママタルトの檜原洋平。なんと通った予備校は「年１７万円」だったといい、スタジオは「安い！」と驚きの声が。他の出演者によると、予備校では１００万円かかるところもあるといい、破格の安さだ。

「年１７万円で受かったんです。安い予備校なので、みんなあんまり勉強したくない感じ」だったと振り返り、「同じ神戸大でも受験の受け方がいっぱいあって。英語、数学、国語で数学が苦手なら、英語１００点、数学５０点、国語１００点の方が受かりやすい。自分に合う受験方式をめっちゃ見ていた」という。

その結果、国語が苦手な檜原は「人間表現学科って、センター試験と英語、数学だけで入れるっていう、国立にしては珍しい受け方のがあって、英語と数学だけで入った」という。

だがいざ入学すると「絵を描いて入った、ピアノ引いて入った、ダンス踊って入ったの学科に、試験だけで入ったので、めっちゃ苦労した。全部についていけなかった」と苦笑していた。