人気ラッパーの呂布カルマが４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。芸能界を危険視する投稿に持論を展開した。

カルマは「子供は絶対に芸能に関わっちゃダメだ。モデル、アイドル、グラビア、歌、絶対ダメだ。あれは金持ちのおもちゃだよ。エプスタインファイルを読んでくれ」と、現在全米を騒然とさせているエプスタインファイルを例にあげ、芸能界を危険視するインフルエンサーの投稿を引用。

これにカルマは「俺は芸能界に片足突っ込んでしばらく経つけど、マジで一度もそーゆーの感じた事ない。逆にどこまで行くとそーゆー世界に関われるのだろうか」と自身の経験を踏まえ、日本の芸能界にエプスタインファイルのような世界が、存在するかを疑問視。

その上で「つまりあるところにはあって無いところには無い。それは芸能界もそれ以外も変わらない。絶対では無い」と仮にあったとしても、それはごくわずかの問題で、全てではない、と結論付けている。

エプスタインファイルとは性犯罪で有罪となった米国の富豪・ジェフリー・エプスタイン元被告（故人）に関する資料。元被告による未成年者の性的人身売買に関わった大物芸能人・政治家、実業家ら著名人の画像や名前などが記載されている。