元東方神起・ユチョン、東京・高尾山の節分行事に参加！日本文化に親しむ近況を報告「大変光栄」

東方神起、JYJの元メンバーであるユチョン（パク・ユチョン）が、日本で新年を迎え、伝統行事に参加した近況を報告した。

2月3日、パク・ユチョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】パク・ユチョン、日本で“雰囲気ガラリ”

公開された写真には、袴を着用し「高尾山 節分会追儺式」に参加するパク・ユチョンの姿が収められている。豆まきに勤しむ楽しげな光景や、身支度を整えながら満面の笑みを浮かべる表情など、日本の文化に深く親しんでいる様子が伺える。

コメントには「今年も高尾山薬王院の歳男に参加できて、また貫首 佐藤秀仁様にもお会いできたこと大変光栄でした。皆さんが幸運に満ちた2026年を迎えられることを願っています」と日本語で綴り、新年のあいさつを伝えた。

（写真＝パク・ユチョンInstagram）

なお、ユチョンは2003年に東方神起のメンバーとしてデビュー。2009年のグループ脱退後はジェジュン、ジュンスとともにJYJとして活動した。その後、2019年に麻薬類管理法違反（覚せい剤使用）の罪で起訴され、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。一時は芸能界引退を宣言したものの、のちにこれを撤回。現在は日本を拠点に、ファンミーティングやイベント出演などの活動を本格化させている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。