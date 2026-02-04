ENHYPEN、米ビルボード2週連続上位を記録！新AL『THE SIN：VANISH』で示す圧倒的存在感

ENHYPEN（エンハイプン）の勢いが止まるところを知らない。

2月3日（現地時間）、アメリカ・ビルボードが発表した最新チャート（2月7日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」で21位を記録した。

先週、同チャートで2位に初登場して以来、2週連続で上位圏を維持する形となった。

詳細チャートにおいても、その勢いは顕著だ。『THE SIN : VANISH』は「ワールドアルバム」で2週連続の首位を独走し、「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバムセールス」では共に3位をマーク。また、タイトル曲『Knife』が「ワールドデジタルソングセールス」で5位にランクインしたほか、「グローバル（米国除外）」でもチャートインを果たした。

こうしたアルバム・音源両部門での好成績が反映され、アーティストの総合力を示す「アーティスト100」では27位にランクインしている。

一方、ENHYPENは明日（6日）に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で、世界へ連帯のメッセージを届ける予定だ。3rdミニアルバム『MANIFESTO : DAY 1』の収録曲「SHOUT OUT」がチームコリア（韓国代表選手団）の公式応援歌に選定されており、大舞台に挑む選手たちに活力を吹き込む。

さらに、メンバーのソンフンは大会公式スポンサーであるサムスン電子の推薦を受け、聖火ランナーとして走行する。音楽を媒介に「人と人」、「世界と世界」を繋ぐというグループの抱負が、オリンピックというグローバルな舞台で結実しようとしている。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。