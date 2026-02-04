BTS、テイラー・スウィフト超えなるか…Spotifyで新ALのプリセーブ数が300万を突破

ボーイズグループBTSの新アルバムに世界的な関心が高まっている。

2月4日、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が世界的音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでプリセーブ（事前保存）数が300万を突破した。

同作はSpotifyのプリセーブ開始から2日で100万回、4日目に200万回を超え、現在も上昇傾向を維持している。

Spotify史上最多のプリセーブ記録を持つ歌手テイラー・スウィフトの12thフルアルバム『The Life of a Showgirl』（約600万回）を超えるかどうか、注目されている。

『ARIRANG』はSpotifyの「カウントダウンチャート・グローバル」でも、2週連続（1月21日、28日基準）で1位となった。同チャートは、リリースを控えるアルバムやシングルのプリセーブ数を集計する指標である。グローバルな音楽ファンの期待値を測る指標とされている。

なお、BTSの『ARIRANG』は、来る3月20日13時にリリース予定だ。グループのアイデンティティと郷愁、深い愛という普遍的な感情を扱った14曲が収録されている。

