「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンブレード」

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンブレード/テッカマンエビル」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より「テッカマンブレード」と「テッカマンエビル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表。今後の情報に期待したい。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンエビル」

(C)創通・タツノコプロ