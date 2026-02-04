「宇宙の騎士テッカマンブレード」よりテッカマンブレードとテッカマンエビルが海洋堂の「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化決定！
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンブレード】 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンエビル】 発売日・価格：未定
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンブレード」
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンブレード/テッカマンエビル」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より「テッカマンブレード」と「テッカマンエビル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表。今後の情報に期待したい。
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ テッカマンエビル」
【商品化決定📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) February 4, 2026
テレビアニメーション「宇宙の騎士テッカマンブレード」より、テッカマンブレードとテッカマンエビルがリボルテック アメイジング・ヤマグチで商品化決定‼️
続報をお楽しみに❗#海洋堂 #アメイジング・ヤマグチ #テッカマンブレード #テッカマンエビル pic.twitter.com/XsJX6AiX8N
(C)創通・タツノコプロ