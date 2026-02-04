はんにゃ川島の元妻･川島菜月、顔の傷の抜糸報告「病院なう…」
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが２日、オフィシャルブログを更新。顔の傷の抜糸を迎えたことを報告した。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
１月26日に更新したブログにて「子宮が痛いようなお腹を下したような、意識が飛ぶ感じ」と体調が急変した当時の状況を説明し、トイレに向かおうとした際に意識を失い倒れてしまったという菜月さん。「目が覚めたときには床に倒れてこうなっていた」と顔に傷を負った姿の写真も公開し、血が滴る状況だったことから「わい…ついに第３の目が開放」と菜月さんらしいユーモアを交えてつづっていた。その後、子どもたちを寝かせた上で「病院に行った方が良い」と勧められ、救急外来を受診。点滴や採血、エコーなど複数の検査を受け、傷の処置も行ったという。
この日、菜月さんは「【祝】抜糸記念日」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日…待ちに待った…傷口の抜糸の日でして！！病院なうです」と喜びを込めて報告。顔に残っていた縫合の糸について、息子の「同じクラスの子に『蜘蛛の巣みたいでかっこいい』と言われた糸」と振り返りつつ「痒くなってきていち早く抜きたい！！！ 」と本音を吐露。
一方で「糸抜くのって麻酔するんかな…そのままかな…」「痛そうで怖いんですけどおおお。震える…」と不安な心境も率直につづっている。
そんな中でも体調はすこぶる良好なようで「体は元気過ぎるのでよく食べて気合い入れてきました」とラーメン、ごはん、焼き鳥が並んだ食事宅の写真を公開。「現場でバイトでもしてる？飯」とユーモアたっぷりに自らツッコんだ。
この投稿にファンからは「抜糸頑張ってきてね」「綺麗に治りますように」「何とも言えない気持ち悪い感覚はあるけど痛く無いから大丈夫！」「抜糸は大丈夫でしたか!?」「抜糸できてよかったね！」などの声が寄せられている。
