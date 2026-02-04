ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > イタリア・ミラノでIOC総会 イタリア・ミラノでIOC総会 イタリア・ミラノでIOC総会 2026年2月4日 10時39分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、イタリア・ミラノで開かれたＩＯＣ総会。（ミラノ＝新華社記者／孫非） 【新華社ミラノ2月4日】第145回国際オリンピック委員会（IOC）総会が3日、イタリア・ミラノで始まった。３日、総会であいさつするＩＯＣのコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会であいさつするＩＯＣのコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会であいさつするＩＯＣの黄思綿（こう・しめん）委員。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会であいさつするＩＯＣの黄思綿（こう・しめん）委員。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、イタリア・ミラノで開かれたＩＯＣ総会。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会であいさつするＩＯＣのコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会で会話を交わすＩＯＣのコベントリー会長（左）と国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインファンティノ会長。（ミラノ＝新華社記者／孫非）３日、総会に臨むＩＯＣの李玲蔚（り・れいい）委員（後列中央）。（ミラノ＝新華社記者／孫非） リンクをコピーする みんなの感想は？