キュレルの新UVセラム誕生！乾燥性敏感肌を守る潤いバリア

乾燥や紫外線に悩みやすい敏感肌に寄り添ってきたCurél（キュレル）から、待望の新作UVケアが登場します。2026年2月7日（土）発売の『キュレル潤浸保湿スキンリペアUVセラム』は、セラミドケア²とUVバリアを両立した新発想³の日やけ止め。紫外線対策と同時にうるおいも守りたい、そんな大人の敏感肌に心強い1本です。

乾燥性敏感肌のための新UV発想

乾燥性敏感肌は、紫外線ダメージによる乾燥を受けやすい状態。そこでキュレルは、角層までうるおいを守る保水バリアケアに着目しました。

微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルを配合し、肌に均一なUV防御塗膜を形成。セラミド機能成分*⁴が角層のバリア機能を補い、紫外線と乾燥の両方から肌を守ります。

塗るたびに日やけしにくい肌へ導く処方です。

毎日使いやすい低刺激設計と使用感

ノンケミカル処方（紫外線吸収剤無配合）で、敏感肌に配慮した低刺激設計。無香料、アルコールフリー（エチルアルコール無添加）で、赤ちゃんのデリケートな肌にも使えます。

ウォーターベース処方のセラムタイプは、ベタつかずしっとり密着。化粧下地としても使え、洗浄料で落とせるのも嬉しいポイントです。日常使いしやすく、季節を問わず活躍します♪

商品詳細とキャンペーン情報

キュレル潤浸保湿スキンリペアUVセラム



内容量：60g

SPF50・PA+++

用途：顔・からだ用

【サンプルプレゼントキャンペーン】



応募期間：2026年2月3日（火）10:00～2026年5月10日（日）23:59

内容：抽選で20,000名様に「キュレル潤浸保湿スキンリペアUVセラム試供品（6g）」をプレゼント

応募方法：キュレル公式ブランドサイト内キャンペーンページよりアンケートに回答

*¹インテージSRI+敏感肌用化粧品市場2024年1月～2024年12月シリーズ別金額シェア

*²セラミドの働きを補い潤いを与える

*³キュレル内において

*⁴セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド（保湿）

紫外線が気になる季節も、やさしく美肌ケア

日やけしたくない、でも刺激はできるだけ避けたい。そんな乾燥性敏感肌の本音に応えるのが、キュレルの新UVセラムです。

うるおいを守りながら紫外線対策ができるから、毎日のスキンケアに自然と取り入れられるのも魅力。

これからの季節、肌をいたわりながら美しさを育てる新習慣として、ぜひチェックしてみてください♡