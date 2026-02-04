【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 「愛の言葉」に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、情熱的な響きの外来語や、少し専門的な通信用語、そしてファッション業界の言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、しっくりくる言葉を完成させてください。
□□ーれ
きゃり□□う
しに□□でる
ヒント：イタリア語で「愛」を意味する言葉とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あも」を入れると、次のようになります。
・あもーれ（アモーレ）
・きゃりあもう（キャリア網）
・しにあもでる（シニアモデル）
かつて流行語にもなったイタリア語の「アモーレ（Amore）」や、近年広告業界などで活躍の場を広げている「シニアモデル」といったカタカナ語の中に、通信専門用語の「キャリア網（きゃりあもう）」が混ざっていました。同じ「あも」という音でも、情熱的な言葉から硬いビジネス用語まで、意外なところに潜んでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
