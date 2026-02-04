情熱的な言葉から、近年注目を集める熟練の職業まで。一見ジャンルがバラバラな3つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめきを武器に、1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、情熱的な響きの外来語や、少し専門的な通信用語、そしてファッション業界の言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、しっくりくる言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ーれ
きゃり□□う
しに□□でる

ヒント：イタリア語で「愛」を意味する言葉とは？

答えを見る






正解：あも

正解は「あも」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あも」を入れると、次のようになります。

・あもーれ（アモーレ）
・きゃりあもう（キャリア網）
・しにあもでる（シニアモデル）

かつて流行語にもなったイタリア語の「アモーレ（Amore）」や、近年広告業界などで活躍の場を広げている「シニアモデル」といったカタカナ語の中に、通信専門用語の「キャリア網（きゃりあもう）」が混ざっていました。同じ「あも」という音でも、情熱的な言葉から硬いビジネス用語まで、意外なところに潜んでいるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)