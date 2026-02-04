大谷翔平、娘＆デコピンとの家族ショット公開「親子３人幸せな時間ですね」「なんで可愛いおててとあんよ」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは2月4日、自身のInstagramを更新。愛犬との“初めての”児童書発売を告知し、家族ショットを公開しました。
【写真】大谷選手＆娘＆デコピンの姿！
コメント欄では、「あんよ」「ちいさなベイビーのむちむち足と、ふわふわのDecoyに心がほっとうする…」「一緒に見てるのかわいいです」「可愛らしい光景にキュン」「長男デコと長女ちゃんがパパの読み聞かせを」「リラックスされてる大谷パパの笑顔が見えてきますね」「想像力がかきたてられますね」「親子３人幸せな時間ですね」「なんで可愛いおててとあんよでしょう」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】大谷選手＆娘＆デコピンの姿！
「可愛らしい光景にキュン」大谷選手は「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と報告し、写真を2枚載せています。愛犬・デコピンと娘と共に発売された児童書を読む姿です。上からのアングルで撮影され、2枚目では大谷選手とデコピンの頭、そして娘のかわいい手足が写っています。ほほ笑ましい家族ショットです。
「在庫切れ 入荷時期は未定」大谷選手が手掛けた児童書『Decoy Saves Opening Day』は3日に発売され、日本のAmazonではハードカバーは「一時的に在庫切れ 入荷時期は未定です」となっています。電子書籍とAudible版は購入可能です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)