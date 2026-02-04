中日は4日、2026年に創設20周年を迎えた中日ドラゴンズ公式ファンクラブがファンクラブ誕生20歳を祝う「20祭」をテーマに、FCスペシャルゲームを全6試合で開催すると発表した。

FCスペシャルゲームでは、選手・監督・コーチが20周年限定の黒いFCユニホームを着用して試合に臨む。このFCユニホームは、2026年FC会員が入会特典グッズとして入手できるもの。FCスペシャルゲームの6試合は、チームもファンも黒いユニホームを着用し、「球場を黒に染める日」として実施。

FCスペシャルゲームにご来場いただいた2026年FC有料会員には、『FC墨絵風タオル』をプレゼント。支配下全選手＋シークレット1種のラインナップで、ランダム配布となる。

さらに、全6試合来場すると、選手からの特別メッセージ動画が視聴できる「記念チケット風カード」をプレゼント。

▼ 試合日程

・4月26日(日) 13:30ヤクルト戦

・5月23日(土) 14:00 広島戦

・6月24日(水) 18:00 DeNA戦

・7月16日(木) 18:00 阪神戦

・8月13日(木) 18:00 DeNA戦

・9月12日(土) 14:00 ヤクルト戦