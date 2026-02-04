ローソン「可哀想に！キャンペーン」開催！

写真拡大

　「ローソン」は、2月10日（火）から、イラストレーターの可哀想に！とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。

【写真】おぱんちゅうさぎたちをデザイン！　キュートなトートバッグも

■ファン必見のラインナップ

　今回開催される「可哀想に！キャンペーン」は、対象商品の購入で景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。

　2月10日（火）〜2月23日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入すると、先着＆数量限定でおぱんちゅうさぎのイラストをあしらった「オリジナルアクリルヘアゴム」をその場で1個プレゼント。全5種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1個、計5個までもらえる。

　また、キャンペーンに先駆けて2月3日（火）より、店頭では「おぱんちゅうさぎ and んぽちゃむマグカップ付きゼリー」が販売されるほか、数量限定の「おぱんちゅうさぎラングリーチョコ」や「ハート型いちごチョコレートクランチ」、「アクリルキーホルダー付きトートバッグ」も順次用意される。

　さらに、＠Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズが登場。おぱんちゅうさぎがポンタに変身した「へんしん！ポン！タシリーズ ポン！ぬい おぱんちゅうさぎ」をはじめ、おしゃれなデザインの「タイダイ染め Tシャツ」や「涼感タオル＆ポーチセット」などがそろう。