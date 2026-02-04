“可哀想に！”グッズがコンビニで買える！ おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむのマグやトートバッグ登場
「ローソン」は、2月10日（火）から、イラストレーターの可哀想に！とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】おぱんちゅうさぎたちをデザイン！ キュートなトートバッグも
■ファン必見のラインナップ
今回開催される「可哀想に！キャンペーン」は、対象商品の購入で景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。
2月10日（火）〜2月23日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入すると、先着＆数量限定でおぱんちゅうさぎのイラストをあしらった「オリジナルアクリルヘアゴム」をその場で1個プレゼント。全5種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1個、計5個までもらえる。
また、キャンペーンに先駆けて2月3日（火）より、店頭では「おぱんちゅうさぎ and んぽちゃむマグカップ付きゼリー」が販売されるほか、数量限定の「おぱんちゅうさぎラングリーチョコ」や「ハート型いちごチョコレートクランチ」、「アクリルキーホルダー付きトートバッグ」も順次用意される。
さらに、＠Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズが登場。おぱんちゅうさぎがポンタに変身した「へんしん！ポン！タシリーズ ポン！ぬい おぱんちゅうさぎ」をはじめ、おしゃれなデザインの「タイダイ染め Tシャツ」や「涼感タオル＆ポーチセット」などがそろう。
