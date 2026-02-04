「出られただけですごい」「初陣から存在感エグい」ドイツ１部移籍の日本人FW、加入４日目の新天地デビューにネット反響！「代表入ってほしい」「日本人トリオ最高すぎる」
藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリは、現地２月３日に開催DFBポカールの準々決勝で強豪レバークーゼンと敵地で対戦。０−３で敗れた。
藤田と安藤が先発したこの試合で、１月31日に加入したばかりの原がドイツデビューを飾った。80分から最前線へ途中投入された長身ストライカーは、なかなかボールに触れなかったものの、まずは新天地で確かな一歩を踏み出した。
加入からわずか４日後の初陣に、SNS上では次のような声が上がった。
「試合出てるじゃん」
「きたよ！！！！！！！！！！」
「デビューきたーー！80分からでも出れただけですごい！」
「日本人トリオ最高すぎる」
「原のブンデスリーガデビューは案外早いかもしれん...下手したら次節いきなりスタメンデビューもあるかも？」
「初陣から存在感エグい」
「日本人３人同時出場とか最高の夜だわ」
「日本人選手３人出場は熱い」
「80分からでもピッチに立てたのはデカい経験値」
「このまま活躍して代表入ってほしいな」
昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを果たしたものの、海外組を含めたフル代表の経験はない26歳は、ドイツで活躍し、そのチャンスを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
