衆院選で地方活性化や地方自治の課題は主要な争点に浮上せず、各党で濃淡が鮮明だ。与党日本維新の会は公約で、東京への一極集中を是正し、地方での首都機能の分散と経済成長を目指す「副首都構想」を前面に打ち出す。一方、連立相手の自民党はさらりと構想に触れる程度で温度差がある。野党では国民民主党が対案として「特別市」制度を掲げた。他の党は地方自治の在り方に深く踏み込んでいない。

維新は、国の成長戦略として、副首都法案の制定を明記。副首都を災害時の首都機能の代替だけでなく、経済基盤の強化や、地方分権を促進する拠点などに位置付ける。候補地として、大阪以外に福岡や札幌を挙げた。将来的な道州制導入や地方への権限委譲も強調する。

自民は「防災・減災、国土強靱化（きょうじんか）」のテーマの中で、副首都法案の策定、成立を記す。首都機能の分散や多極分散型の経済圏の構築を唱えるものの、「地方分権」の文脈はなく維新の位置付けとはかなり異なる。

両党の与党協議では、昨年中に予定していた論点整理が先送りされた。副首都の具体像が定まらないまま選挙戦に突入し、与党間で「差」が出る結果に。

「地域活性化」で章立てをした国民民主党は「新しい地方分権」の形として、政令市に大きな権限を与え、道府県から独立させる「特別市」の法制化を掲げる。効率的かつ機動的な大都市経営と、多極分散型社会が実現でき、同時に市を廃止・解体せずに二重行政を解消できる、と説明する。

新党「中道改革連合」は、副首都構想に言及していない。「地方分権・地方自治の徹底」などをうたうが、具体策は乏しい。中山間地や離島などの活性化のために必要な地方財源の確保を主張する。

共産党は、道州制に「断固反対」、都道府県の役割を骨抜きにする「特別市」も進めるべきではないと訴える。東京一極集中の緩和策で、自治体への財政支援の大幅拡充を盛り込んだ。

れいわ新選組は、消費税を廃止し、地方への交付金増額を明記。参政党は、首都圏への過度な集中の是正や多軸化・分散化のために、九州などの新幹線網や高速道路網の整備を唱える。

社民党は地方再生のために地域の公共交通維持や、運転手の確保などを主張。チームみらいはテクノロジーをフル活用し、地域で暮らし続けられる社会の実現を唱える。日本保守党は公約に地方に特化した記載がなく、減税日本・ゆうこく連合は「統一公約」を作成していない。

