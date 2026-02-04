8日投開票の衆院選で、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。自民党と連立を組む日本維新の会は、与党として初の国政選挙となります。街頭で「高市さんが首相にふさわしいと思ったからなんです！」と声を枯らす吉村洋文代表が強く訴える役割とは？



■連立与党として初の衆院選…難しさも

藤井キャスター

「（上着は）また鮮やかな維新カラーで…」

吉村代表

「緑で。頑張ります」

藤井キャスター

「野党の時代と、連立を組んでいる与党の時代と、選挙戦の戦い方は違うものですか？」

吉村代表

「そうですね。難しいところはあると思います。今回、高市さんかそれ以外かの、選択でもあると思うんです。自民党か維新かって、次の選択が出てくるわけです。ここで維新を選択していただくということが重要だと思っています」

「自公から自維に変わった中で、改革項目ってのはたくさんあって、それを連立合意に交わしてフルオープンにしてますから、それを推進させていくということ、純粋にそれを強みにもってやっています」

「自民の中で（合意政策に）反対がたくさん裏である中で、維新の会がアクセル役になって、この政策の大転換と連立合意のことをやって、日本を前に動かすというのをやっていきたいと思うので」

藤井キャスター

「（アクセルを）踏みすぎてもいけないと思いますが、そのあたりの調整は考えていらっしゃる？」

吉村代表

「まず自民党の中でブレーキ踏む人がいっぱいいます。アクセル役が今までほとんどいなかったんです。高市さんは1つのエンジンですけども。高市さんだけではできませんから。そこに維新の会のアクセル役が加わって前に進めることが要る」

「ブレーキ役はたくさんいます。でも日本を進めないと」

■議員定数の削減 自・維の本気度は？

藤井キャスター

「議員定数を削減しましょうという話ですが、公約には維新も自民も次の国会での成立を目指すと記載されています。維新の本気度と自民の本気度は同じぐらいのレベルですか？」

吉村代表

「維新の方が圧倒的に強いと思います。自民党の中には賛否あると思います。でも、その中で連立合意書の中に入り、高市さんもやろうという中で、自民党の公約にも入りました」

「なので今回のこの選挙を経たことによって、それでもやっぱり反対の人は出てくると思います、自民党の中で。そこで維新がアクセル役になって、そこでちゃんとやりましょうよと。定数削減をやるということです」

藤井キャスター

「私たちが調べたところによると、維新は『1割削減』としていますが、自民党は『1割を目標に』という表現に少しトーンダウンしているように感じました」

吉村代表

「連立合意書に書いてある表現が、そのまま自民党の公約になってるんだと思います。そこは温度差と言われれば温度差かもしれません。つまり自民党の中でも反対派はいるんでしょう」

「でもこれはやっぱり公約だし、きちんとやらないと。そもそも約束したことなので。センターピンとして倒れたら、他の改革項目を倒していきながら道を作っていこうっていうのが考え方なので」

■ガターなら…連立解消の可能性は？

藤井キャスター

「定数削減というのはセンターピンと位置付けていいですか？」

吉村代表

「ボウリングでいうとですね。それが1つ倒れると他のが倒れていく。最初にそれを倒すことによって、つまり政治家自身のことをやることによって、社会保険料を下げる、社会保障の改革だとか賛否両論ある改革、それが進んでいくんだという考え方です」

藤井キャスター

「次の国会で議員定数の削減が成立しなかった場合、つまりセンターピンが倒れなくて、ボウリングのボールがガターに入ってしまった場合は、可能性として連立を解消することも考えるのでしょうか？ そこまでいかないのでしょうか？」

吉村代表

「まず僕たちがガターに入らないように頑張りたいと思います。今、高市さんの風が支持が上がってきてる中で、僕たち自民党と選挙区で戦っているとこもありますし、勝たなきゃいけないし。我々がそこを増やしていかないと推進力にならないので」

「まずは今回の選挙で1枚目も2枚目の比例も維新と書いていただけるように頑張る。その力があれば、僕は（ピンを）倒していけると思っています」

藤井キャスター

「連立解消の可能性も否定しないけれども、一生懸命頑張りますよということですか？」

吉村代表

「そうですね。高市さんは本当にやる気があるので。それで連立解消っていうのはちょっと違うのかなと思います」

■「食料品ぐらいは消費税ゼロに」

藤井キャスター

「消費税の減税についてです」

吉村代表

「僕は食料品の消費税は下げるべきだと、ゼロにするべきだと思ってます。今物価が上がってるんですが、何の物価が上がってるのかなっていうのをよく見れば、食料品なんですよ。全部が軒並み上がってるわけじゃないんです」

「全部減税っていうのは無理だけれども、食料品ぐらいは消費税ゼロにしようよというのが僕らの考え方です」

「でもちゃんと財源も、財源無責任はダメなので。2年間であれば税外収入と、あとは租税特別措置法って言って高額の補助金のようなものがあるんですけど、そういう歳出改革でちゃんと生み出そうというメドもついています」

「だから責任を持って提案しているということです」

■耳の痛いことも訴えていくスタンス

藤井キャスター

「衆院選の公約は、全部やってくれたら全部いいじゃんというものばかりだと思います。しかし、維新の場合は耳の痛いことも同時にセットで訴えていくスタンスですか？」

吉村代表

「そういうスタンスです。僕らはきちんと財源は明確にする」

「そして全国民の皆さんに良いことは言えないかもしれないけど、本当にこれが必要だと思うということを正直に訴えていきたいと思います。それが連立合意にも入ってるので、それを前に進めていきたいですね」

（2026年2月3日『news zero』より ※1月31日取材）