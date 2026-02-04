【冬物クリアランスセール】 2月13日12時まで 開催

サンコーは、サンコー公式オンラインショップにて「冬物クリアランスセール」を開催している。セール期間は2月13日12時まで。

本セールでは、シリーズ累計販売数10万台を突破した着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」をはじめ、今季の新商品である足首専用の電気毛布「くるぽっか」のほか、愛犬を冷えから守る「ペット用ヒーターベスト」など様々な防寒アイテムが最大50%オフの特別価格で提供される。

セール対象商品紹介（一部）

ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」

通常価格：12,800円→10,880円（15%オフ）

ソファでもデスクでも、履いたまま動ける「着るこたつ」。

ここがポイント：全身をすっぽり包み込み、ヒーターの熱を逃がさないから、エアコンを消してもポカポカ。底面が開放されているので、履いたまま歩くことも可能。

□商品詳細ページ

あしくび電気毛布「くるぽっか」

通常価格：7,980円→5,586円（30%オフ）

今シーズンの新商品が早くもセールに登場する。足首を重点的に温める、新感覚の巻き付け型毛布。

ここがポイント：部屋が暖まっていても「足首だけが冷える」というデスクワーカーの声から誕生。内側のボアとヒーターで、じんわり足首を温める。

□商品詳細ページ

愛犬用ヒーターベスト「ワンだふるウォーム」

通常価格：8,980円→7,633円（15%オフ）

愛犬の背中とお腹を優しく温める、冬の散歩や室内での寒さ対策に適したヒーター内蔵ベスト。

ここがポイント：寒さに弱い犬種やシニア犬の体温調節をサポート。モバイルバッテリーにも対応している。

□商品詳細ページ

96度ハンドドリップコーヒーメーカー

【期間限定特価】通常販売価格21,800円のところ30%オフの15,260円

完全な温度管理でより美味しい1杯が楽しめるコーヒーメーカー。

□商品詳細ページ

特別クーポンも同時配布

クリアランスセールの開催を記念して、直販サイト限定で「対象商品25%OFFクーポン」が配布される。セール対象外となっている今季の人気冬物アイテムも、このクーポンを使えばお得に手に入る。

※セール価格品は対象外

【対象商品 25%OFFクーポン】

クーポンコード：WIN2026

利用条件：指定の対象商品 全17商品

配布場所：サンコー公式オンラインショップ クリアランスセール特設ページ

使用方法：クーポンコードを購入手続きの際に「クーポンコードの入力」欄に入力