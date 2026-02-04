【ゲームボーイ Nintendo Classics：追加タイトル】 2月4日 配信開始

任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイ Nintendo Classics」において、「バルーンファイトGB」および「ヨッシーのたまご」を追加した。

【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年2月4日]】

「バルーンファイトGB」は風船で飛ぶアリスを操作し、弟を追いかけるアクションゲーム。2000年にゲーム書き換えシステム「ニンテンドウパワー」で発売された作品になっており、いかに長く飛べるかに挑戦する「Balloon trip」モードも収録されている。

一方の「ヨッシーのたまご」は1991年発売のアクションパズルゲームで、キャラクターの絵柄をあわせる落ちものパズルが楽しめる。いずれも任天堂の作品となっている。

「バルーンファイトGB」

「ヨッシーのたまご」

(C) Nintendo

(C) 1991 Nintendo