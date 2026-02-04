プロに聞く！2026バレンタインの最旬チョコ＆クッキーって？ご褒美にもギフトにも

バレンタインシーズンが到来。そこで、フード／スイーツ評論家の中田ぷうさんと平岩理緒さんに、この冬おすすめの最旬チョコレート＆クッキーを教えてもらいました。

大切な人への贈りものや、自分へのごほうびに。見た目も味わいも、テンションを上げてくれる〈とっておき〉です。お取り寄せもできますよ♪

テリーヌショコラいちじく｜エプルヴェ・イシカワ

注目度急上昇の濃厚チョコテリーヌを、いちじくと塩のアクセントでいただく大人スイーツ。

注目度が高まっているチョコレートテリーヌに、私の大好きないちじくが組み合わさっていて、もう最高なわけです。まさにごほうびスイーツ。ねっとりとしたいちじくと、濃厚でなめらかな舌ざわりのチョコレートテリーヌに、付属のゲランド塩をぱらり。こんなにも大人なスイーツってなかなかないと思います。赤ワインやウィスキーにも合い、寒い季節にぴったり。 中田ぷうさん

白いチョコだらけクッキー缶｜toroa

toroa

北海道100％発酵バター＆ホワイトチョコレートたっぷり

『白いチョコだらけクッキー缶』

5種24枚入り 3980円

賞味期限／発送日から冷凍で2週間〜1カ月

注文／インターネット https://www.kutsurogi-ya.com

人気・爆売れ〈チョコだらけクッキー缶〉の第二弾。ホワイトチョコをたっぷり堪能できるぜいたくなクッキー缶。

人気を博した『チョコだらけクッキー缶』に続いて発売された、珍しいホワイトチョコバージョンが今の推し。空をモチーフにした缶のビジュアルと、開けたときの〈ぎっしり感〉が最高です。 中田ぷうさん

生地に混ぜ込まれているのは、オーガニックカカオバターにフランス産ミルクパウダーを合わせたこくのあるホワイトチョコレート。発酵バターの豊かな風味に、相性のよいマカダミアナッツやココナッツなども加わり、ミルキーでやさしい味わいの全5種のバリエが楽しめます。 平岩理緒さん

どちらもバレンタインだからこそ出会いたい、スペシャルなスイーツ。ぜひ、この機会にチェックしてみて♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

推薦してくれたのは……

中田ぷうさん

フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。

平岩理緒さん

スイーツ情報サイト「幸せのケーキ共和国」を主宰するスイーツジャーナリスト。1カ月に試食するスイーツはなんと200種類以上！