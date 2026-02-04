プロに聞く！2026バレンタインの最旬チョコ＆クッキーって？ご褒美にもギフトにも
バレンタインシーズンが到来。そこで、フード／スイーツ評論家の中田ぷうさんと平岩理緒さんに、この冬おすすめの最旬チョコレート＆クッキーを教えてもらいました。
大切な人への贈りものや、自分へのごほうびに。見た目も味わいも、テンションを上げてくれる〈とっておき〉です。お取り寄せもできますよ♪
テリーヌショコラいちじく｜エプルヴェ・イシカワ
注目度急上昇の濃厚チョコテリーヌを、いちじくと塩のアクセントでいただく大人スイーツ。
注目度が高まっているチョコレートテリーヌに、私の大好きないちじくが組み合わさっていて、もう最高なわけです。まさにごほうびスイーツ。ねっとりとしたいちじくと、濃厚でなめらかな舌ざわりのチョコレートテリーヌに、付属のゲランド塩をぱらり。こんなにも大人なスイーツってなかなかないと思います。赤ワインやウィスキーにも合い、寒い季節にぴったり。
中田ぷうさん
白いチョコだらけクッキー缶｜toroa
人気・爆売れ〈チョコだらけクッキー缶〉の第二弾。ホワイトチョコをたっぷり堪能できるぜいたくなクッキー缶。
人気を博した『チョコだらけクッキー缶』に続いて発売された、珍しいホワイトチョコバージョンが今の推し。空をモチーフにした缶のビジュアルと、開けたときの〈ぎっしり感〉が最高です。
中田ぷうさん
生地に混ぜ込まれているのは、オーガニックカカオバターにフランス産ミルクパウダーを合わせたこくのあるホワイトチョコレート。発酵バターの豊かな風味に、相性のよいマカダミアナッツやココナッツなども加わり、ミルキーでやさしい味わいの全5種のバリエが楽しめます。
平岩理緒さん
どちらもバレンタインだからこそ出会いたい、スペシャルなスイーツ。ぜひ、この機会にチェックしてみて♪
（『オレンジページ』2026年2月2日号より）
推薦してくれたのは……
中田ぷうさん
フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。
平岩理緒さん
スイーツ情報サイト「幸せのケーキ共和国」を主宰するスイーツジャーナリスト。1カ月に試食するスイーツはなんと200種類以上！