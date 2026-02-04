【新華社南寧2月4日】中国の広西チワン族自治区博物館（南寧市）で「吉金万里−中国西南地区青銅文明特別展」が人気を集めている。四川、重慶、雲南、貴州、広西など中国西南地区の博物館・文化機関が所蔵する文化財207点（組）を展示しており、開幕から1カ月の来場者は延べ4万6400人を超えた。

展示ホールに足を踏み入れると、三星堆遺跡（四川省広漢市）の「青銅仮面」や金沙遺跡（同成都市）の「太陽神鳥金飾」、古代滇国（てんこく、雲南省中部）の「馴馬場面銅貯貝器（じゅんばばめんどうちょばいき）」など、西南地区の「秘境の至宝」が柔らかな光の下で静かに並んでいた。

三星堆や金沙に代表される古蜀文明（約5千〜3千年前）は神秘的かつ奇怪な様相を持つ。青銅仮面や神樹のように誇張された造形が特徴で、神霊世界への幻想に満ちている。一方で古滇文明（戦国時代〜漢代）は写実的で生き生きとしており、祭祀（さいし）や狩猟、機織りなど生活の様子が刻まれた貯貝器や留め具飾りなど、叙事性に重きをおく。甌駱（おうらく）文明（広西チワン族自治区からベトナム北部）や夜郎（やろう）文明（貴州省）は装飾が華麗で、銅鼓に施された太陽文やカエル文、羊角鈕鐘（ようかくちゅうしょう、鈕鐘は打楽器）の独特な形状は、自然崇拝と精緻な装飾芸術を体現している。

西南地区の青銅器は器物の様相こそ異なるが、共通の技術的土台と内在的なつながりをもつ。当時の人々は銅、錫、鉛を用いた合金体系と「范鋳法」を中核とする鋳造技術を共有していた。青銅器を主に祭祀や軍事、支配者の権力、富の象徴として用いたことも共通している。

金沙遺跡博物館の王方（おう・ほう）副館長は「中国の青銅文化は文化的な内包において一貫性を保ちつつ、地域ごとに魅力的な特徴をもっていた」と語った。西南地域は古くから多くの民族が暮らし、長江上流文明と中原（黄河中・下流域）、東南アジア、南アジアの文明が交流する重要な結節点となっていた。西南地区の青銅文明は濃厚な地域色と芸術的な迫力を持ち、中華文明の多元一体構造の重要な要素となっている。（記者/朱麗莉、陳露縁）