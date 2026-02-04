西川株式会社（以下、nishikawa）は4日、2026年度もドジャースの大谷翔平投手（31）と睡眠コンディショニングサポートを契約したことを発表した。

高校卒業後、日本ハム入団時より「エアー」シリーズのマットレスを愛用し、17年よりコンディショニングサポート契約を締結した。毎年、大谷を睡眠の面からサポートし続け、今年で10年目を迎える。

そして、大谷との契約10周年を記念して制作した新ビジュアルと新CM「大谷翔平10年目の「エアー」を語る」篇（15秒/30秒）も公開した。新ビジュアルでは、『これまでも、これからも、僕といっしょに。』をキーメッセージに掲げ、大谷選手と「エアー」が共に歩んできた10年間の軌跡を表現している。

17年、18年、22年に公開された歴代ビジュアルを組み合わせながら、大谷の成長と、2026年も変わらずサポートを継続するというnishikawaの想いが込められている。

また、新CMでは日頃からこだわり続けている睡眠の重要性について語るとともに、この10年間、自身のコンディショニングを睡眠面でサポートし続けてきたnishikawaに対して、「エアーはもう10年以上使っていて、これがないと不安になっちゃうくらいです（笑）」とコメント。「エアー」への信頼と愛着を語った。

なお、昨年二刀流の復活を遂げ、チームの躍進に大きく貢献した大谷選手へのサポートにおいては、2026年度も引き続き最新のデジタル計測機を用いた計測を行い、常に進化し続ける大谷選手の身体に最適な寝具を提供する。

▼大谷翔平

僕が一番大事にしてきたもの、それが睡眠です。シーズン何に一番支えられてきたか、こういう「エアー」だったりとか、すごいお世話になったかと思います。僕にとって質の高い睡眠を取ることが、最大のリカバリーになっています。「エアー」はもう10年以上使っていて、これがないとちょっと不安になっちゃうくらいで、これからの挑戦にも、欠かせない相棒です。