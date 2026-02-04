４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円０２銭前後と前日の午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安となっている。



３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７５銭前後と前日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米長期金利の上昇を手掛かりに１５６円０８銭まで上伸する場面があったものの、「米海軍がアラビア海で、米空母に向かっていたイランの無人機を攻撃した」との報道をきっかけに伸び悩んだ。



ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことをきっかけに、米利下げ観測が後退していることがドルを下支え。高市早苗首相が１月末に「外為特会の運用が今ホクホク状態だ」と円安容認とも受け取れる発言をしたことも尾を引き、この日の東京市場では１５６円００銭台で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて横ばい。対円では１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS