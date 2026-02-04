ニトリＨＤが大幅続伸、１月既存店売上高は５カ月連続前年割れも減収率が縮小

ニトリホールディングス<9843.T>が大幅続伸している。３日の取引終了後に発表した１月度の月次国内売上高で、既存店売上高は前年同月比１．０％減と５カ月連続で前年実績を下回ったものの、１０月の同３．５％減、１１月の同５．８％減、１２月の同９．２％減に比べて減収率が縮小しており、これが好材料視されているようだ。



今季最長の寒波の影響で積雪地域では外出困難となったこともあり、客数は同１．７％減となったものの、客単価は同０．７％増と上昇した。テレビＣＭ効果や、月後半からの気温低下の影響などにより、特にウィンドウカバリング用品や寝具・寝装品などの売り上げが好調だった。なお、全店売上高は同１．７％増と５カ月ぶりに前年実績を上回った。



出所：MINKABU PRESS