「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、デンソー<6902.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



４日の東京市場で、デンソーはしっかり。ただ、同社は３日に２６年３月期通期の連結利益予想を引き下げており、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



通期の売上収益予想を従来の７兆２４００億円から７兆４２００億円（前期比３．６％増）に引き上げた一方、営業利益予想は６５１０億円から５３５０億円（同３．１％増）に下方修正。米国関税や部材費高騰などの影響を含む第３四半期までの実績と、第４四半期の為替前提を見直したことを反映しているという。



出所：MINKABU PRESS