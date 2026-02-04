Tinykeyboard3Plus

株式会社XYZAは、3キー+回転ノブのプログラマブルキーボード「Tinykeyboard3Plus」を2月2日（月）に発売した。価格は2,999円。

Tinykeyboard3Plusは、3つのメカニカルキーと回転ノブにアプリのショートカットやマクロなどを設定できるプログラマブルキーボード。動画編集/RAW現像アプリのパラメータ調整や特定機能のショートカットを設定することで、左手デバイスのように扱える。赤軸キースイッチを採用。PCとの接続はUSB Type-C。

キーの割り当ては専用アプリから行える。設定は本体内のオンボードメモリに保存しており、別のPCで同じアプリを使う場合でもそのまま接続すれば元の環境と同じように使うことが可能。設定用アプリの対応OSはWindows 10/11、macOS。

カスタムキーキャップの例

キー数：3キー+回転ノブ キースイッチ：赤軸 ホットスワップ：対応 キーあたりの最大割当可能入力数：18文字 接続方法：USB Type-C ライティング：LEDバックライト モデル：スタンダードキーキャップ、カスタムキーキャップ