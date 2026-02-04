◇NBA ブルズーバックス（2026年2月3日 ファイサーブ・フォーラム）

NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で4戦連続ベンチ入り。3戦連続途中出場を果たした。

第1Q残り3分53秒からコートに立ち、3戦連続出場を果たした河村。残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初アシストを決めた。

ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程を終えた。その中で主力の欠場もあり、河村にチャンスが巡ってきた。

1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

1日（同2日）の敵地ヒート戦でも第1Qから途中出場。2戦連続出場で電光石火のバウンズパスなど6得点6アシスト6リバウンドの躍動を見せた。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス2を記録した。