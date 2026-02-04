ロシアのミサイルとドローンによる攻撃を受けた集合住宅から煙が上がる様子＝3日、キーウ/Thomas Peter/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は3日、ロシアがウクライナの首都キーウに対して今年最大規模となるミサイルや無人機（ドローン）の攻撃を行った後にもかかわらず、プーチン大統領はウクライナの都市への攻撃を1週間控えるという約束を守ったと述べた。

トランプ氏は大統領執務室でロシアの新たな攻撃について問われ、「攻撃停止は日曜日から次の日曜日までだった。期限が明けて、昨夜は激しく攻撃した」と語った。

トランプ氏は先日、ウクライナが厳しい寒波に見舞われる中でプーチン氏を説得し、攻撃を一時的に停止させたのは自らの功績だと主張していた。

ロシアによる夜間攻撃でこうした停止は終わりを迎えた。ウクライナの人々が冬の厳しい寒さに苦しむ中、数万人が暖房を断たれる事態となった。

トランプ氏は今回、プーチン氏がキーウへ新たな攻撃を仕掛けたからといって、約束を破ったことにはならないとの認識を示した。

「これについては彼は約束を守った。大きな成果だ。あそこは本当に、本当に寒いから、1週間でも何でもありがたい。だが期限は日曜日、日曜日から次の日曜日までだった」としている。

トランプ氏はプーチン氏に攻撃停止を延長してほしかったとも語り、「戦争を終わらせてほしい」と表明した。