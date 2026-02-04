ジャッジが２年連続１位 “最激戦区”のＭＬＢ右翼手ランキング 各球団の主砲ズラリ…鈴木誠也は７位
米専門局「ＭＬＢネットワーク」は３日（日本時間４日）、ポジション別選手ランキングで右翼手トップ１０を発表し、ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が昨年に続いて１位に選出された。カブス・鈴木誠也外野手（３１）は各球団の主砲が多い“最激戦区”で７位だった。
昨季のジャッジは１５２試合に出場し、打率３割３分１厘で初の首位打者。５３本塁打、１１４打点はリーグ２位だった。ア・リーグではマリナーズのＣ・ローリー捕手（２９）が捕手＆両打ち選手の最多記録を更新する６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせて２冠に輝いたが、記者投票によるＭＶＰ争いではジャッジが１位票を１７票集めて３５５ポイント、ローリーは１位票１３票で３３５ポイントにとどまり、ジャッジが歴史的な競争を制していた。
今年３月に開催されるＷＢＣでは初出場にして米国代表の主将を務めることが決まっているジャッジ。ＭＶＰ争いを繰り広げたローリー、両リーグのサイ・ヤング賞投手らドリームチームとなっており、前回２３年大会では決勝で敗れた日本への雪辱に燃えている。
同局による右翼手トップ１０、ファン投票による上位１０選手は以下の通り。
〈１〉ジャッジ（ヤンキース）
〈２〉ソト（メッツ）
〈３〉タッカー（ドジャース）
〈４〉キャロル（Ｄバックス）
〈５〉アクーニャ（ブレーブス）
〈６〉タティス（パドレス）
〈７〉鈴木誠也（カブス）
〈８〉スプリンガー（ブルージェイズ）
〈９〉トラウト（エンゼルス）
〈１０〉アブレイユ（Ｒソックス）
※ファン投票
〈１〉ジャッジ（ヤンキース）
〈２〉アクーニャ（ブレーブス）
〈３〉タティス（パドレス）
〈４〉ソト（メッツ）
〈５〉キャロル（Ｄバックス）
〈６〉タッカー（ドジャース）
〈７〉アブレイユ（Ｒソックス）
〈８〉スプリンガー（ブルージェイズ）
〈９〉鈴木誠也（カブス）
〈１０〉トラウト（エンゼルス）