アイアップが展開する『名探偵コナン』レトルトカレーシリーズに、「東の工藤 洋風ポークカレー」「西の服部 山椒ビーフカレー」が登場。

東の工藤・西の服部と、高校生探偵東西対決さながらのカレー勝負をうたうパッケージに注目です！

アイアップ『名探偵コナン』東の工藤 洋風ポークカレー／西の服部 山椒ビーフカレー」

価格：各864円（税込）

発売日：2026年3月下旬より順次

内容量：200g（1人前）

賞味期限：箱の底面に記載（製造日より2年）

保存方法：直射日光を避け常温で保存してください

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップが展開する、TVアニメ『名探偵コナン』の大人気レトルトカレーシリーズに新メニューが登場。

「東の工藤 洋風ポークカレー」と「西の服部 山椒ビーフカレー」が新たに発売されます☆

『名探偵コナン』東の工藤 洋風ポークカレー

「東の工藤 洋風ポークカレー」は、スパイスが決め手のレトルトカレー。

洋風仕立てのピリ辛ポークカレー1人前が入っており、「工藤新一」のパッケージが目印です☆

『名探偵コナン』西の服部 山椒ビーフカレー

「西の服部 山椒ビーフカレー」は、ピリッと香る山椒の風味がアクセント。

キノコやナスなどの具材もたっぷり入った、刺激ある味わいのビーフカレーです！

スパイスが決め手のポークカレーと、刺激的なビーフカレーが新登場。

アイアップの『名探偵コナン』東の工藤 洋風ポーク／西の服部 山椒ビーフカレーは、2026年3月下旬より順次販売です☆

