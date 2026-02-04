BMW、MINI、ポルシェなど世界6カ国の輸入車が大集合！三重県輸入自動車販売店協会「2026三重輸入車ショウ」

三重県輸入自動車販売店協会は、世界6カ国の輸入車とオートバイの展示イベント「2026三重輸入車ショウ」を2026年2月21日(土)・22日(日)に三重県津市のメッセウイングNHWにて開催します。

BMW、MINI、Mercedes-Benz、Audiなど、人気の輸入車ブランドが一堂に集結！

試乗会や特別商談会はもちろん、イラスト・マンガ体験やキッチンカー、アメリカ雑貨のお店など、家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。

入場料は無料となっています☆

三重県輸入自動車販売店協会「2026三重輸入車ショウ」

開催日時：2026年2月21日(土)・22日(日) 午前10時〜午後5時

開催場所：メッセウイングNHW(旧メッセウイング・みえ)

住所：三重県津市北河路町19-1

アクセス：伊勢自動車道津インターチェンジから1.5km

入場料：無料

主催：三重県輸入自動車販売店協会

後援：日本自動車輸入組合(JAIA)・中部輸入自動車販売店協会連合会

このイベントは、三重県内の輸入車ディーラーが一堂に会し、最新モデルや電気自動車、個性的な輸入車を展示する年に一度の大規模なショウです。

2025年夏から続々と発表されたニューモデルも登場し、クルマ好きにはたまらない2日間となっています

2025年の開催では多くの来場者で賑わいました。

会場内には最新の輸入車がずらりと並び、間近で見て触れることができます。

世界6カ国の輸入車とオートバイの展示

ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スウェーデン、アメリカの6カ国から、個性豊かな輸入車とオートバイが大集合！

電気自動車や最新のハイブリッドモデル、輸入車ならではのデザイン性の高いモデルを一度に見比べることができます。

出展ブランドは以下の通りです：

BMW

ドイツを代表するプレミアムブランド。

スポーティな走りと洗練されたデザインが魅力です。

Mie Chuo BMW伊勢店・鈴鹿店が出展します。

MINI

コンパクトでキュートなデザインと、個性的なカスタマイズが楽しめるイギリス生まれのブランド。

MINI津・四日市が出展します。

Audi(アウディ)

先進技術とエレガントなデザインを兼ね備えたドイツの名門ブランド。

アウディ三重津・三重四日市が出展します。

Volkswagen(フォルクスワーゲン)

ドイツの大衆車ブランドとして世界中で愛される、実用性と品質の高さが魅力。

フォルクスワーゲン鈴鹿・四日市が出展します。

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

高級車の代名詞とも言えるドイツのプレミアムブランド。

最先端の安全技術と上質な乗り心地を提供します。

メルセデス・ベンツ四日市・三重中央が出展します。

PEUGEOT(プジョー)

フランスの老舗自動車メーカー。

独創的なデザインと猫足と呼ばれるしなやかな乗り心地が特徴です。

プジョー三重津・三重四日市が出展します。

CITROEN(シトロエン)

個性的なデザインと革新的な技術で知られるフランスのブランド。

快適な乗り心地を追求しています。

シトロエン三重津・三重四日市が出展します。

VOLVO(ボルボ)

安全性の高さで定評のあるスウェーデンのブランド。

北欧デザインの美しさも魅力です。

ボルボ・カー津が出展します。

Jaguar(ジャガー)・Land Rover(ランドローバー)

イギリスを代表する高級車ブランド。

ジャガーはスポーティな走り、ランドローバーは卓越したオフロード性能が魅力です。

ジャガー・ランドローバー鈴鹿が出展します。

Maserati(マセラティ)

イタリアの高級スポーツカーブランド。

官能的なエンジンサウンドと美しいデザインが特徴です。

マセラティ名古屋インターが出展します。

PORSCHE(ポルシェ)

ドイツのスポーツカー専門メーカー。

卓越した走行性能と洗練されたデザインで憧れの的となっています。

ポルシェセンター四日市が出展します。

HARLEY-DAVIDSON(ハーレーダビッドソン)

アメリカを代表するオートバイブランド。

独特の鼓動感と存在感のあるデザインで、世界中にファンを持ちます。

ハーレーダビッドソン三重津・三重桑名が出展します。

DUCATI(ドゥカティ)

イタリアの高性能オートバイブランド。

レーシングテクノロジーを注ぎ込んだスポーツバイクが魅力です。

ドゥカティ鈴鹿(ディライト)が出展します。

大好評の試乗会を同時開催！

当日は試乗車も多数ご用意！

いろんな輸入車を乗り比べることができるのも、この三重輸入車ショウならではの魅力です。

話題の最新モデルやオートバイも試乗できます

普段なかなか乗る機会のない憧れの輸入車を、実際に運転して性能や乗り心地を体感できるチャンスです。

各ブランドのスタッフが丁寧に説明してくれるので、初めての方でも安心して参加できます。

※展示車種や試乗車の情報は2026三重輸入車ショウのホームページ( http://mie-importcar.com/ )で随時更新されています。

※天候により試乗会を中止する場合があります。

2日間だけの特別商談会を開催！

最新モデルの魅力を身近に感じていただき、気になるクルマがありましたら、2日間限りのお得な商談会も開催中！

各ディーラーにお気軽にご相談できます。

さらに、各ディーラーが選りすぐりの「特別限定車」を展示。

価格・オプション装備など、2日間限りのスペシャルな魅力がいっぱいです！

ショウ開催期間中に成約いただいた方には、各社2日間だけの素敵な成約プレゼントも用意されています☆

会場でしか買えない輸入車グッズ・アクセサリーの販売もあります。

(※一部販売していないブースもあります)

家族みんなで楽しめる！

多彩なイベント

クルマ好きだけでなく、家族全員で楽しめるイベントも多数開催されます！

イラスト・マンガ体験会

2026年はプロのイラストレーターから会場で直接教えてもらえる「イラスト・マンガ体験会」を開催！

子どもから大人まで一緒に参加OK。

楽しい体験ができます

※2026三重輸入車ショウのホームページで事前予約の応募ができます。

定員に達し次第、受付を終了いたします。

キッチンカー＆雑貨・リラクゼーション

人気の「キッチンカー」やお洒落な「アメリカン雑貨のお店」も出展！

華やかな「フラワー雑貨」のお店もあり、素敵な雑貨との出会いも楽しめます。

女性に嬉しい「耳つぼジュエリー」の体験も

「頭皮マッサージ」や「スキンケアのお手入れ体験」など、リラクゼーションメニューも充実しています。

お買い物の合間に癒しのひとときを過ごせます☆

世界6カ国の個性豊かな輸入車とオートバイが一堂に集まる「2026三重輸入車ショウ」。

憧れのクルマを間近で見て、触れて、試乗できる貴重な機会です。

特別商談会では2日間限りのお得な条件も用意されており、購入を検討されている方には絶好のチャンスさらに、イラスト体験やキッチンカー、リラクゼーションなど、家族みんなで楽しめるイベントも盛りだくさん。

入場無料なので、ぜひ足を運んでみてください！

三重県津市メッセウイングNHWで開催される「2026三重輸入車ショウ」の紹介でした☆

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか？

A. 2026年2月21日(土)・22日(日)の午前10時から午後5時までです。

Q. 入場料はかかりますか？

A. いいえ、入場料は無料です。

Q. 試乗はできますか？

A. はい、当日は試乗車も多数用意されています。

いろんな輸入車を乗り比べることができます。

ただし、天候により試乗会を中止する場合があります。

Q. どんなブランドが出展しますか？

A. BMW、MINI、Audi、Volkswagen、Mercedes-Benz、Peugeot、Citroen、Volvo、Jaguar・Land Rover、Maserati、Porsche、Harley-Davidson、Ducatiなど、世界6カ国の輸入車ブランドが出展します。

Q. 家族で楽しめるイベントはありますか？

A. はい、イラスト・マンガ体験会、キッチンカー、アメリカン雑貨のお店、フラワー雑貨、耳つぼジュエリー、頭皮マッサージ、スキンケア体験など、家族皆さんで楽しめるイベントが多数用意されています。

