世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン 「TGI フライデーズ」

TGI フライデーズに、世代を問わず楽しめるバレンタイン限定コース「Forever Valentine」が、期間限定で登場します☆

TGIフライデーズ「Forever Valentine」

価格：5,929円（税込）※2名分

販売期間：2026年2月2日（月）〜2月15日（日）

内容：アペタイザー1品 ＋ メイン2品 ＋ デザート

販売店舗：TGIフライデーズ 全13店舗

※神奈川芸術劇場店は、アペタイザー チポトレ ユカタン チキンサラダ（ハーフサイズ）が、コブサラダ（ハーフサイズ）に変わります

アメリカ・ニューヨーク発の「T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！」を意味する、アメリカンダイニング「TGI フライデーズ」

愛も、料理も、アメリカンサイズな、アメリカンバレンタイン「Forever Valentine」で、バレンタイン限定コースが期間限定で楽しめます☆

今回登場するのは、恋人同士はもちろん、夫婦、友人、親子など、どんな世代の “ふたり” でも楽しめる TGIフライデーズならではのアメリカンスタイルのシェアコース Forever Valentine “MENU for Two”。

アペタイザーからメイン、デザートまで人気メニューを組み合わせ、楽しさとボリューム、そして “特別感” を詰め込んだ期間限定のスペシャルプランです。

“Forever Valentine（永遠のバレンタイン）” の名の通り、大切な人と過ごす時間そのものが思い出になるような、心ときめくダイニング体験ができます！

Share the Love（アペタイザー：1品選択）

テーブルサイド ガカモレ

アペタイザー：

・チポトレ ユカタン チキンサラダ（ハーフサイズ）

・フライド モッツァレラ

・スタックドチリチーズフライ

・トラディショナル バッファローウィング

・チキン ケサディア

・テーブルサイド ガカモレ

みんなでシェアして盛り上がれる、フライデーズらしい定番人気メニューから好きな1品をチョイスできるアペタイザー。

トラディショナル バッファローウィング

お酒との相性も抜群なラインナップが、食事のスタートを華やかに彩ります。

Eat Your Heart Out（メイン：2品選択）

チキン＆シュリンプ ディアブロ

メイン料理：

・チキン＆シュリンプ ディアブロ

・グリルドチキン メキシボウル

・ブラッケンシュリンプタコス

・バーベキュービーフサンドウィッチ

・フライデーズ シグネチャー グレイズド リブ（ハーフサイズ）

・バーベキューバーガー

ボリューム満点のメイン料理から、好きな2品をセレクト！

アメリカンサイズの満足感とセレクトする楽しさを味わえます。

ブラッケンシュリンプタコス

肉料理からシーフード、バーガーまで揃うバラエティ豊かな構成。

何度でも楽しみたくなる内容です！

Sweet Temptation（デザート）

ブラウニー オブセッション

コースの締めくくりは、フライデーズの名物デザート「ブラウニー オブセッション」

温かいブラウニーに冷たいアイスクリーム、チョコレートソースが重なり合う一皿は、シェアして盛り上がるバレンタインにぴったりの “甘いクライマックス” です。

世代も関係性も問わず、“大切な人との時間”を楽しむあらゆるシーンで利用できます。

期間中は、フライデーズの名物デザート 「フライデーズサンデー」をデザインしたフォトポップが登場！

記念撮影を楽しんだり、SNSでシェアしたりと、大切な人との時間を“思い出として残せる“仕掛けです。

料理だけでなく、楽しいひとときそのものが特別な思い出になるバレンタインが過ごせます☆

2人でアペタイザーやメインを選ぶ時間も楽しい、バレンタインにぴったりのメニュー！

TGIフライデーズのバレンタイン限定コース「Forever Valentine」は、2026年2月2日（月）から2月15日（日）まで楽しめます。

