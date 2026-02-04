衆院選選挙区の候補者の横顔を紹介する「２６衆院選候補者駆ける」。２回目は、中道と自民の前職に参政の新人が挑む、三つ巴の構図となった栃木２区です。

衆議院選挙小選挙区栃木２区に立候補しているのは、届け出順に、

中道改革連合の前職、福田昭夫氏７７歳

自民党の前職、五十嵐清氏５６歳

参政党の新人、藤田久美氏４７歳の３人です。

８回目の当選を目指す中道改革連合の前職、福田昭夫氏７７歳です。新党で臨む真冬の選挙、朝の辻立ちは息が白くなる厳しい冷え込みに、防寒対策が欠かせません。

選挙戦ではライフワークと話す消費税減税と非正規雇用問題の是正を訴えています。旧今市市長、知事を含め政治家として３５年近いキャリアを支えているのは、「昭夫党」と呼ばれる熱心な支持者です。「この国を立て直す」後半戦も文字通り走り抜きます。

自民党の前職、五十嵐清氏は小山市出身の５６歳。国政には３度目の挑戦となります。

高市政権のもとで、人々が変化を実感できる積極財政を進めたいと訴えに力が入ります。１８年務めた県議会議員から県連の公募で、地盤では無かった２区から出馬したのが５年前。当初の知名度不足は自身の仕事ぶりで克服してきました。

２区は県内の選挙区で最も広く、街頭演説ができる朝８時から夜８時まで分刻みのスケジュール。昼食を取る間を惜しんで選挙区をめぐり、マイクを握ります。過去２回は比例での当選にまわり、三度目の正直で、小選挙区での勝利を目指します。

自家用車を自ら運転して、大田原市の自宅から日光市の選挙事務所まで毎日１時間以上をかけて通っているのは、参政党の新人、藤田久美氏４７歳です。

前回の衆議院選挙では、党の方針で東京２６区から出馬、生まれ育った栃木で当選を目指す今回は、毎朝、事務所の神棚に手を合わせるのが日課です。

政界進出を後押ししてくれた夫を２年前に亡くし、高校生と中学生の二人の子どもを育てるシングルマザー、自分のような普通の人が立ち上がったのが参政党で「投票に行けば政治が変わる」と訴えます。

去年の参議院選挙での参政党の知名度の広がりを追い風に、前回までの対立構図に割って入ろうと、街頭での訴えも熱が入ります。