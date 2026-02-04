お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が3日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。昨年末の入院を振り返った。

1月に別番組でも告白していたアニサキスが原因での入院。激痛に苦しむケンコバを見て医師がCT検査を実施し、原因がアニサキスと判明したという。「しかも普通は胃か大腸なんですけど、小腸まで入っちゃってた」と説明した。

「たしかに胃痛いのが2日間ぐらいあったんですよ。でも焼き肉行ったりしてた」と回想すると、千原ジュニアから「多分痛みに強いんやわ。俺なんか弱いからすぐ病院に行くけど」と驚かれた。

「胃や大腸やと内視鏡で取り除けるけど、小腸は複雑すぎて届かないんで、3日間絶食で飢え死にさせるしかないんですって」と、医師から3日間の入院を命じられたという。

だが「ほんとにこれ、皆さんにお叱り受けると思うんですけど。どうしてもタバコ吸いたかったんです。だからほんとにスラムダンクの再現…“先生…タバコ吸わせてください！”って」と医師への懇願を再現し、「1日で退院させてもらって3日間、家でポカリスエットだけで絶食」と明かした。

「お腹の中に誰かの手があって、ギューッ!！とやられてるみたい。1時間に6回…10分に1回ぐらい（激痛に襲われた）」と苦々しい顔で当時の苦痛を語り、「キツかったです。3日で6キロ痩せた」と吐露した。

「仕事復帰が今田さん司会の夜中の大阪の生放送。今田さんにあらためて謝りに行かなあかんぐらい、芸歴34年で一番声出てない日。一番、今田さんに振られたことをそのまま返すし…力入らへんし、頭回らんし…3日間食うてなかったら」と苦笑いだった。