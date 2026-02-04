渡辺満里奈、個人情報が詰まったバッグを紛失し思わぬ事態に 夫・名倉潤の決断に共演者も驚き「事件やん！」
タレントの渡辺満里奈（55）が、3日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース やめられない犯罪 衝撃の真実2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演。貴重品を紛失した際のエピソードを明かした。
【写真】渡辺満里奈＆名倉潤、ゴールドコーストで仲むつまじく歩く“ペアルックショット”
この日番組では、国内で発生した連続放火事件や放火犯の心の闇などに迫った。ゲスト出演した渡辺は、MCの笑福亭鶴瓶から“危なかったこと”について問われると、「保険証とか免許が入っている財布と携帯電話と手帳と、あと家の鍵が入ったバッグを、とあるサービスエリアに置いてきてしまって…」と切り出した。
スタジオから驚きの声が上がる中、渡辺は当時を回顧。紛失に気づき急いで戻ったものの、現場にバッグはなく、警察に届け出たものの、見つからなかったと明かした。個人情報の流出の危険もあり、恐怖心を感じていると、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が、鍵を替えるまで警備員を雇うことを決めたという。
その後、自宅には警備員が一時期警戒していたというが、「めっちゃ物々しい感じになって…」と語り、話を振った鶴瓶も「事件やん！」とツッコんでいた。
渡辺と名倉は2005年5月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生した。
【写真】渡辺満里奈＆名倉潤、ゴールドコーストで仲むつまじく歩く“ペアルックショット”
この日番組では、国内で発生した連続放火事件や放火犯の心の闇などに迫った。ゲスト出演した渡辺は、MCの笑福亭鶴瓶から“危なかったこと”について問われると、「保険証とか免許が入っている財布と携帯電話と手帳と、あと家の鍵が入ったバッグを、とあるサービスエリアに置いてきてしまって…」と切り出した。
その後、自宅には警備員が一時期警戒していたというが、「めっちゃ物々しい感じになって…」と語り、話を振った鶴瓶も「事件やん！」とツッコんでいた。
渡辺と名倉は2005年5月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生した。