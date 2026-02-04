安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた山上徹也被告（４５）の弁護人が４日、求刑通り無期懲役とした１審・奈良地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。

主任弁護人の古川雅朗弁護士は「被告とも協議した結果、不当な１審判決を是正する機会を得るべく、地裁に控訴申立書を提出した」とコメントした。

山上被告は地裁の裁判員裁判で殺人罪を認め、被告人質問では、母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に多額の献金を行ったことで家庭が崩壊していたと語った。公判の焦点は、不遇な生い立ちが事件に与えた影響だった。

１月２１日の判決は、教団への怒りが殺人行為に至る意思決定には大きな飛躍があるとし、「生い立ちが事件に大きな影響を及ぼしたと認められない」と判断。銃刀法違反について、弁護側は、被告の手製銃が規制対象にあたらないと無罪を主張したが、判決は、殺傷能力の高さや形状から罪の成立を認めた。

公判関係者によると、弁護団は、生い立ちを巡る判決の評価は不当で、量刑が重すぎると判断した。銃刀法違反についても引き続き争う方針。大阪拘置所で勾留中の被告に控訴の意向を説明したところ、被告も反対しなかったという。

判決によると、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中だった安倍氏を手製銃で撃って殺害した。