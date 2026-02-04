みんなの75点より、誰かの120点 ドン・キホーテ「偏愛めし」 開発者の偏った趣向を商品化

PPIHグループ・ドン・キホーテの開発担当者の偏った趣向を商品化した「偏愛めし」の新商品5種を1月12日、発売した。「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉に、開発者と同様に偏った趣向を持つ新しい顧客を捉えている。

今回の新商品の一つ「おでんパスタ」（398円）は、「鍋には〆があるのに、おでんには〆がないの？」という開発者の思いから開発。大根、こんにゃく、ちくわ、玉子、結び昆布の定番具材に、パスタを敷いた。

「最初からキムチ鍋の〆ご飯」（298円）は、最初から鍋の〆を食べたいという欲求から、キムチ鍋の〆のご飯を主役にした。

「コーンマヨ爆盛りサンド」（198円）は、サンドイッチの許容範囲を無視したコーンとマヨネーズの量。

「砂肝だけの焼鳥丼」は、砂肝好きに捧げる、砂肝だらけの丼。甘辛いたれと砂肝の食感が楽しめる。

「ホストマザーのチーズマカロニ」は開発担当者が留学先でふるまわれたホストマザーのチーズマカロニの記憶を再現。チェダーチーズソースをたっぷり絡め、パルメザンチーズも追いがけした濃厚な味に仕上げた。