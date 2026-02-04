【雪の予想】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/2月4日/関西】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。
近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報
４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
５日の近畿地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
シミュレーションでは、6日、7日、8日に近畿地方に雪雲がかかっています。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）
▶４日（水）～９日（月）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
４日（水）
気象庁によりますと、
大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
兵庫県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
奈良県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
５日（木）
気象庁によりますと、
大阪府は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
京都府は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
兵庫県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
滋賀県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう
奈良県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
和歌山県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
６日（金）
７日（土）
８日（日）
９日（月）
▶4日（水）～9日（月）の雪雨シミュレーション