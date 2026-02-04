近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。

近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報

４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。

５日の近畿地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。

シミュレーションでは、6日、7日、8日に近畿地方に雪雲がかかっています。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

４日（水）

気象庁によりますと、



大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



兵庫県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



奈良県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

５日（木）

気象庁によりますと、



大阪府は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



京都府は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



兵庫県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



滋賀県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう



奈良県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



和歌山県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。

６日（金）

７日（土）

８日（日）

９日（月）

16日間天気予報

