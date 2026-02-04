【難読漢字】駅名当て「六十谷駅」　ご当地ラーメンを味わいたい

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「六十谷駅」という漢字を読めますか。ろくじゅうだにじゃないですよ。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：むそたえき

六十谷駅とは、和歌山県和歌山市六十谷にあるJR西日本・阪和線の駅です。

駅の周辺は、北側に和泉山脈を望み、南側には雄大な紀の川が流れる自然豊かな環境です。少し歩けば紀の川の河川敷にたどり着き、そこでは散歩やサイクリングを楽しむ地元の人々の姿が見られます。

諸説ありますが、かつてこの地に多くの谷があったことが駅名の由来と考えられています。

この一帯は修験道の聖地である葛城山系の麓にあたり、山伏たちが修行に励んだ無数の谷が刻まれていました。「六十」という数字は、「数えきれないほど多くの谷がある険しい場所」を象徴的に表したものであり、それが時を経て現在の地名に定着したと考えられています。

この地域では、和泉山脈の斜面を生かした果樹栽培が盛んです。秋から冬にかけては、直売所にみかんや柿、桃など、採れたての瑞々しい果物が並びます。

また、和歌山らしい素朴な中華そば店（ラーメン）も点在しており、華やかな観光地とはひと味違う、生活に根ざした和歌山の食文化を味わうことができます。

和歌山ラーメンといえば、しょう油ベースの「車庫前系」と、豚骨しょう油の「井出系」に大別されますが、六十谷周辺ではそのどちらのよさも併せ持ったような、コクがあるのに後味がすっきりとした一杯に出合えます。

